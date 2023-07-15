Наумов назвал фаворита Суперкубка «Зенит» - ЦСКА

Бывший президент столичного «Локомотива» Николай Наумов высказался касательно предстоящего поединка между столичным ЦСКА и петербургским «Зенитом» за Суперкубок России.

«Фаворит этой встречи - «Зенит». Хотя турнир с его участием показал, что команда к сезону ещё не совсем готова. И тем не менее моё мнение - петербуржцы выглядят фаворитами матча», - приводит слова Наумова «Матч ТВ».

Суперкубок России состоится сегодня, 15 июля, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Главным рефери встречи назначен Сергей Карасёв.