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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игроки в чемпионате России из нефутбольных стран

15 Июля 2023 • 17:05 Комментировать

Чуть более недели остаётся до старта 32-го сезона в чемпионате России, и на этом фоне покупательная активность участников возрастает. На сегодняшнее безрыбье (в плане приобретения иностранных футболистов) новость о подписании иранского футболиста Мохеби футбольным клубом «Ростов» – это новость погромче, чем сообщение об очередном природном катаклизме, что пришёлся на город-миллионник, расположенный на берегах Дона. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о приобретениях российскими клубами футболистов из экзотических в футбольном мире стран.

Карпин дал шанс Ирану

24-летний Мохаммад Мохеби родом из иранского портового города Бушер. Мохаммад впервые выбирается играть за пределы Ирана. И здесь не только новая страна, но и жизнь, и адаптация в таком крупном городе, как Ростов-на-Дону, будет сказываться на качестве игры футболиста. На клубном уровне иранец выступает с 2017 года в четырёх командах.

Первопроходцы на футбольной карте нынешней России начали появляться ещё во времена СССР. Так, первым (или одним из первых официальных) стал болгарин Тенью Минчев в куйбышевских «Крыльях Советов» ещё в 1989 году. Иностранцы, даже болгары, были тогда не просто диковинкой, а настоящими представителями другого мира. «Железный занавес» СССР чувствовался во всём цвете.

116-е в рейтинге ФИФА

Когда в далеко не лучшей, но, тем не менее, не в худшей лиге мира – РПЛ – появляется представитель экзотической страны, которая в рейтинге ФИФА находится на 116-м месте, как, например, Сьерра-Леоне, или представитель Центральноафриканской Республики, которая расположилась на три места выше в момент, когда тот же Седрик Ямбере занял место центрального защитника в махачкалинском «Анжи» в 2016 году, становится не совсем понятно – это экзотика пришла в Россию или Россия опустилась до уровня экзотики. С «Анжи», может быть, и есть объяснение.

После 2012 - 2013 годов, когда в Махачкале зажигали футболисты уровня Это’О, удивить футбольный люд желание ещё не пропало, вот и приглашали игроков чем, как говорится, «экзотичнее», тем моднее. Ну что ж, это хоть как-то объясняет подобный факт.

А вот чем руководствовались в Самаре, которая стала «кузницей кадров» для любителей искать «дальние» страны на карте мира?! Режиналь Горо из Гаити и сменивший его в 2015 году на берегах Жигулевского водораздела Шелдон Бато из Тринидада и Тобаго стали ходячими «музейными экспонатами». Из нижеприведённого списка наибольший след в истории РПЛ оставил  Исо Каньенда. Запомнился он прежде всего по сезонам, проведённым в Ростове-на-Дону и в Черкизово, где, правда, в составе «Локомотива» принял участие только в трёх матчах, но в 2006 году стал послом города Сочи на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года.

Скауты клуба из столицы Чечни нашли Эзекиэля Н’Дуасселя, когда тот защищал цвета тунисского клуба «Африкен». Он и не мечтал когда-либо побывать дальше африканского континента, но россияне подарили ему эту возможность. И он ею воспользовался. Из Туниса оказаться во Франции – дело само собой разумеющееся, но вот через двухгодичное пребывание в Грозном это мало кому удавалось. А после были ещё Израиль, Турция. Словом – жизнь удалась. Эбрима Силла в составе «Рубина» завоевал бронзу. Это первые медали у клуба из столицы Татарстана на второй год выступления в главной футбольной лиге России.

Сегодня, в результате очередного искусственного «железного занавеса», иностранец из дальнего зарубежья в российской глубинке тоже является представителем «других галактик».

Игрок
Страна
Где играл в России
Сезон (ы)
Мохаммад МохебиИран«Ростов»2023-2024
Режинал ГороГаити

«Крылья Советов»,

«Ростов»

2013-2015
Шелдон БатоТринидад и Тобаго«Крылья Советов»2015-2018
Эбрима СиллаГамбия«Рубин»2003-2005
Эзекиэль Н’ДуассельЧад«Терек»2012-2014
Исо КаньендаМалави

«Ростов», «Локомотив»,

«КАМАЗ», «Ротор», «Динамо» Брянск

2003-2011 
Мохамед КамараСьерра-Леоне«Факел», «Динамо СПб»2001-2002 
Седрик ЯмбереЦАР«Анжи»2016
Константин Лицин
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