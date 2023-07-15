Сёмин назвал позицию, которую нужно усилить ЦСКА

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о том, что нужно усилить столичному ЦСКА в преддверии старта нового розыгрыша Российской премьер-лиги.

«ЦСКА нужен нападающий. Но Фёдор Чалов достаточно коллективный игрок, поэтому, возможно, они особо никого не брали туда», - приводит слова специалиста издание Metaratings.ru.

По итогам прошлого сезона ЦСКА стал победителем Кубка России и выиграл серебряные медали в Премьер-лиге. Чалов принял участие в 30 поединках чемпионата страны, в которых отметился 19 забитыми мячам (шесть – с пенальти) и пятью результативными передачами.