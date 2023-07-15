«Зенит» не включил одного бразильца в заявку на сезон

Бразильский хавбек Вендел не включен в заявочный лист петербургского «Зенита» на следующий розыгрыш Российской премьер-лиги. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Стоит отметить, что все остальные футболисты «сине-бело-голубых» были внесены в данный список.

Вендел до сих пор не вернулся в расположение «Зенита» после отпуска. Игрок сейчас находится в Бразилии. Ему уже разрешили подыскивать новую команду, но пока конкретных вариантов нет.

25-летний бразилец принял участие в 25 поединках за петербургский коллектив в прошлом сезоне РПЛ. Он забил восемь мячей и сделал три голевые передачи. Его контракт рассчитан до середины 2027 года.