Боков рассказал, чего ждёт от Суперкубка «Зенит» - ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Максим Боков, имеющий опыт выступлений за петербургский «Зенит», поделился ожиданиями от поединка за Суперкубок России между «сине-бело-голубыми» и столичным клубом.

«Зенит» обыграл «Спартак» в Суперкубке достаточно легко. Но ЦСКА - не «Спартак». У «армейцев» есть своя мотивация. Однозначно сказать могу, что борьба будет интересной», - передает слова Бокова Metaratings.ru.

Напомним, что по итогам минувшего сезона «Зенит» стал чемпионом Премьер-лиги, а ЦСКА выиграл кубок страны.

Матч за Суперкубок состоится сегодня, 15 июля, в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.