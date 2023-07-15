Боков предсказал будущее Малкома в «Зените»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Максим Боков высказался касательно будущего в клубе бразильского нападающего Малкома.

«Малком в итоге уйдёт из «Зенита». Это будет большая потеря для петербуржцев, но восполнимая. У «сине-бело-голубых» большая скамейка запасных, они могут ротировать состав», - приводит слова Бокова Metaratings.ru.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Малкому со стороны французского «ПСЖ». В минувшем сезоне чемпионата России бразильский форвард стал лучшим бомбардиром. Южноамериканец принял участие в 27 поединках, в которых записал на свой счет 23 забитых мяча (два – с пенальти) и семь голевых передач.