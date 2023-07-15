Гришин назвал две позиции, которые нужно усилить ЦСКА

Бывший футболист столичного ЦСКА Александр Гришин рассказал, какие позиции нужно усилить «армейскому» клубу перед стартом нового сезона Российской премьер-лиги.

«Если говорить об усилениях, то ЦСКА нужен забивной центральный нападающий, как Вагнер Лав. Ещё команде не помешал бы опорник. А так ЦСКА хорошо укомплектован», - приводит слова Александра издание Metaratings.ru.

В минувшем сезоне ЦСКА стал серебряным призером Российской премьер-лиги, а также триумфатором Кубка страны. Сегодня, 15 июля, подопечные Владимира Федотова сыграют против петербургского «Зенита» в матче за Суперкубок.