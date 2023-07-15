Колыванов: «От «Динамо» стоит ожидать большего, чем в прошлом сезоне»

Бывший игрок московского «Динамо» Игорь Колыванов подлился ожиданиями от выступления «бело-голубых» в следующем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«От «Динамо» стоит ожидать большего, чем в прошлом сезоне. Девятое место не лезет ни в какие ворота. Надеюсь, что в этом году они покажут хороший и яркий футбол», - приводятся слова Колыванова на страницах Metaratings.ru.

В прошедшем сезоне чемпионата России «Динамо» финишировало лишь на девятом месте в турнирной таблице. Новым главным тренером столичного коллектива был назначен чешский специалист Марцел Личка, ранее возглавлявший «Оренбург».