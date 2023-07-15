«Фламенго» готовит новое предложение по Клаудиньо

Хавбек петербургского «Зенита» Клаудиньо по-прежнему находится в сфере интересов бразильского «Фламенго». Как сообщает Planeta de Flamengo, «красно-чёрные» готовы увеличить предложение по игроку.

Напомним, что «Фламенго» предлагал за Клаудиньо 15 миллионов евро, но получил отказал. Теперь бразильская сторона готовит новое предложение, в которое добавит различные бонусные выплаты.

Полузащитник защищает цвета петербургской команды с 2021 года. Срок действующего контракта Клаудиньо с «сине-бело-голубыми рассчитан до середины 2027 года.

В прошлом сезоне РПЛ бразилец провел 24 матча, забил пять голов и отдал девять ассистов.