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Колыванов рассказал, где нужно продолжить карьеру Захаряну

15 Июля 2023 • 07:16 Комментировать

Ветеран московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался насчет возможного переезда полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна в Европу. Интерес к 20-летнему россиянину проявляет нидерландский «Фейеноорд».

«Пусть Захарян остаётся играть в «Динамо». У него последний сезон скомканный вышел. Да, он выстрелил, но пусть доказывает ещё», - передает слова эксперта издание Metaratings.ru.

В прошлом сезоне Захарян принял участие в 27 поединках Российской премьер-лиги, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами. Срок действия его контракт истекает летом следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Игорь Колыванов Арсен Захарян
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