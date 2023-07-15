Колыванов рассказал, где нужно продолжить карьеру Захаряну

Ветеран московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался насчет возможного переезда полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна в Европу. Интерес к 20-летнему россиянину проявляет нидерландский «Фейеноорд».

«Пусть Захарян остаётся играть в «Динамо». У него последний сезон скомканный вышел. Да, он выстрелил, но пусть доказывает ещё», - передает слова эксперта издание Metaratings.ru.

В прошлом сезоне Захарян принял участие в 27 поединках Российской премьер-лиги, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами. Срок действия его контракт истекает летом следующего года.