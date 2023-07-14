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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Динамо» и «Пари НН» забили семь голов на двоих

14 Июля 2023 • 23:03 Комментировать

В пятницу «Динамо» провело два товарищеских матча против «Пари НН». Первый, утренний, команда Марцела Лички выиграла с минимальным счётом 1:0. Второй, вечерний, получился куда более весёлым. «Бело-голубые» тоже победили, но уже со счётом 4:3. За «Динамо» забили Константин Тюкавин, Николя Нгамалё, Элазар Даса и Фёдор Смолов. В составе «Пари НН» отличились Иброгимхалил Юлдошев, Дмитрий Живоглядов и Тимур Сулейманов.

В стартовом туре Премьер-лиги «Динамо» будет играть против «Краснодара», а «Пари НН» - против «Зенита». Матчи пройдут 21 и 22 июля соответственно.

Протокол игры  
Динамо Москва4:3Пари НН
(1:0) Тюкавин Константин7'  
(2:0) Нгамалё Николя12'  
  20'Юлдошев Иброгимхалил (2:1)
(3:1) Даса Элазар32'  
(4:1) Смолов Фёдор38'  
  66'Живоглядов Дмитрий (4:2)
  70'Сулейманов Тимур (4:3)
Шунин АнтонСкопинцев ДмитрийФернандес РобертоМаричаль Николас  50'Даса Элазар 68' (Бессмертный Станислав ( 68') Захарян АрсенФомин ДаниилНгамалё Николя 68' (Мазурин Андрей ( 68') Смолов Фёдор 68' (Карапузов Владислав ( 68') Макаров Денис 68' (Школик Игорь ( 68') Тюкавин Константин
Запасные: Расулов КурбанЗайдензаль ЛеонКупцов Илья
Нигматуллин АртурГоцук КириллАлександров ВикторТихий ДмитрийЮлдошев Иброгимхалил  22' 46' (Стаматов Матео ( 46') Калинский НиколайМайга МамадуЖивоглядов ДмитрийТрошечкин АлександрСулейманов Тимур 86' (Окладников Андрей ( 86') Севикян Эдгар
Запасные: Кукушкин ИванКаккоев НикитаКорнюшин ДаниилЖигулёв ИльяБакалюк НикитаМихайлов ЯрославТолстопятов НиколайМасоэро Лукас ГабриэльДжиянов РусланбекБотнарь Виталий
14 июля.

 

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