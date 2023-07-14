​«Динамо» и «Пари НН» забили семь голов на двоих

В пятницу «Динамо» провело два товарищеских матча против «Пари НН». Первый, утренний, команда Марцела Лички выиграла с минимальным счётом 1:0. Второй, вечерний, получился куда более весёлым. «Бело-голубые» тоже победили, но уже со счётом 4:3. За «Динамо» забили Константин Тюкавин, Николя Нгамалё, Элазар Даса и Фёдор Смолов. В составе «Пари НН» отличились Иброгимхалил Юлдошев, Дмитрий Живоглядов и Тимур Сулейманов.

В стартовом туре Премьер-лиги «Динамо» будет играть против «Краснодара», а «Пари НН» - против «Зенита». Матчи пройдут 21 и 22 июля соответственно.