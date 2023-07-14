​«Динамо» и «Пари НН» забили семь голов на двоих

В пятницу «Динамо» провело два товарищеских матча против «Пари НН». Первый, утренний, команда Марцела Лички выиграла с минимальным счётом 1:0. Второй, вечерний, получился куда более весёлым. «Бело-голубые» тоже победили, но уже со счётом 4:3. За «Динамо» забили Константин Тюкавин, Николя Нгамалё, Элазар Даса и Фёдор Смолов. В составе «Пари НН» отличились Иброгимхалил Юлдошев, Дмитрий Живоглядов и Тимур Сулейманов.
В стартовом туре Премьер-лиги «Динамо» будет играть против «Краснодара», а «Пари НН» - против «Зенита». Матчи пройдут 21 и 22 июля соответственно.
Протокол игры
|(1:0) Тюкавин Константин7'
|(2:0) Нгамалё Николя12'
|20'Юлдошев Иброгимхалил (2:1)
|(3:1) Даса Элазар32'
|(4:1) Смолов Фёдор38'
|66'Живоглядов Дмитрий (4:2)
|70'Сулейманов Тимур (4:3)
Шунин Антон•Скопинцев Дмитрий•Фернандес Роберто•Маричаль Николас• 50'Даса Элазар68' (Бессмертный Станислав (68') •Захарян Арсен•Фомин Даниил•Нгамалё Николя68' (Мазурин Андрей (68') •Смолов Фёдор68' (Карапузов Владислав (68') •Макаров Денис68' (Школик Игорь (68') •Тюкавин Константин
Запасные: Расулов Курбан•Зайдензаль Леон•Купцов Илья
Нигматуллин Артур•Гоцук Кирилл•Александров Виктор•Тихий Дмитрий•Юлдошев Иброгимхалил 22'46' (Стаматов Матео (46') •Калинский Николай•Майга Мамаду•Живоглядов Дмитрий•Трошечкин Александр•Сулейманов Тимур86' (Окладников Андрей (86') •Севикян Эдгар
14 июля.
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