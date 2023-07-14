Игрок сборной Мексики может перебраться в московское «Динамо»

Московское «Динамо» близко к тому, чтобы оформить переход 27-летнего игрока полузащиты сборной Мексики и «Пачуки» Луиса Чавеса. Об этом сообщает журналист Сесар Луис Мерло. Он отмечает, что клуб Российской премьер-лиги продвинулся в переговорах с клубом игрока, а сам мексиканец не против переезда в Россию.

Основное амплуа возможного новичка «Динамо» - опорный полузащитник. Transfermarkt оценивает футболиста в 8 млн евро.

Отметим, что в «Пачуке» опорник выступает на протяжении четырёх последних лет карьеры. Первым профессиональным клубом футболиста стала «Тихуана».

В сборную Мексики футболист вызывается с прошлого года.