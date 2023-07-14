Кураньи назвал топ-5 лучших легионеров в истории РПЛ

Бывший нападающий столичного «Динамо» Кевин Кураньи назвал пятёрку лучших легионеров в истории Российской премьер-лиги.

«Мне очень приятно, что многие болельщики называют меня одним из лучших, я горжусь этим. Но мой топ-5 будет таким: Вагнер Лав, Данни, Воронин, Халк и Квинси Промес. Отличная пятёрка получается», — заявил экс-игрок немецкой сборной в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, выбрать топ-5 было непросто, поскольку в разные периоды истории в РПЛ играло множество качественных легионеров.

Напомним, что Кевин Кураньи выступал за «Динамо» с 2010 по 2015 год, забив 56 голов в 151 матче во всех состязаниях.