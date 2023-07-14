Орещук оценил возвращение Рамиреса в «Ференцварош»

Известный футбольный агент Роман Орещук высказался о возвращении защитника «Краснодара» Кристиана Рамиреса в «Ференцварош».

«Понимаю футболиста, который решил перейти из «Краснодара» в «Ференцварош». В первую очередь, роль играет логистика. Второе — еврокубки и Лига чемпионов. Сам же чемпионат ему знаком. Все карты у него на руках», — заявил агент в интервью «Матч ТВ». По его мнению, Рамирес возвращается в родные стены, учитывая, что его семья, включая венгерскую жену, до сих пор живут в Будапеште.

Напомним, что Кристиан Рамирес выступал за «Краснодар» с 2017 года. В 187 матчах эквадорец забил три гола при 14 ассистах. За «Ференцварош» 28-летний защитник ранее выступал с 2015 по 2016 год.