Личка высказался о состоянии Бальбуэны

Наставник столичного «Динамо» Марцел Личка высказался о восстановлении защитника «бело-голубых» Фабиана Бальбуэны.

«Пока он ещё не готов на 100%, но, учитывая его мастерство и опыт, через 2–3 игры он будет уже в порядке», — заявил главный тренер московского клуба, чьи слова приводит пресс-служба «Динамо». Также Личка высказался о подготовке всего состава, выразив надежду на то, что «бело-голубые» смогут грамотно подготовиться к первому матчу сезона против «Краснодара».

Напомним, что стартовый поединок новой кампании столичного «Динамо» пройдёт 21 июля. Подопечные Лички примут «быков» в родных стенах.