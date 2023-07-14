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Личка высказался о состоянии Бальбуэны

14 Июля 2023 • 20:38 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
21.07 19:00

Наставник столичного «Динамо» Марцел Личка высказался о восстановлении защитника «бело-голубых» Фабиана Бальбуэны.

«Пока он ещё не готов на 100%, но, учитывая его мастерство и опыт, через 2–3 игры он будет уже в порядке», — заявил главный тренер московского клуба, чьи слова приводит пресс-служба «Динамо». Также Личка высказался о подготовке всего состава, выразив надежду на то, что «бело-голубые» смогут грамотно подготовиться к первому матчу сезона против «Краснодара».

Напомним, что стартовый поединок новой кампании столичного «Динамо» пройдёт 21 июля. Подопечные Лички примут «быков» в родных стенах.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фабиан Бальбуэна Марцел Личка
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