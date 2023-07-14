Хорватский защитник Тин Едвай перебрался из «Локомотива» в «Панатинаикос» на правах аренды. Об этом «железнодорожники» сообщили в своем официальном телеграм-канале. В греческом клубе 27-летний футболист проведет один сезон.

Вторую часть минувшего сезона Едвай провел в аренде в клубе «Аль-Айн» из ОАЭ. В 18 матчах во всех турнирах игрок отметился одним забитым мячом и стал автором одной результативной передачи.

Контракт хорвата с «Локомотивом» рассчитан до 2025 года. Согласно данным известного интернет-портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 2,5 миллиона евро.