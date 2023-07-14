Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лунёв отказался переходить в «Балтику» слухи

14 Июля 2023 • 18:29 Комментировать
Сочи
...
Балтика
23.07 20:00

Голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв отказался возвращаться в Российскую премьер-лигу.

По информации «РБ Спорт», руководство калининградской «Балтики» выходило на окружение 31-летнего вратаря. Сообщается, что новичок РПЛ был заинтересован в услугах голкипера сборной России, однако до переговоров дело не дошло. Сам Лунёв отказался от перехода в «Балтику».

Напомним, что в прошедшем сезоне Андрей провёл один матч в футболке «Байера». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллионов евро. Ранее Лунёв выступал за «Зенит», «Уфу» и «Торпедо».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Балтика Андрей Лунёв трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ БАЛТИКА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июля
19:38 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: Есть ощущение, что зенитовские бразильцы сидят на чемоданах
18:41 · Россия. Премьер-лига
Смородская: Мне кажется, что Медина не подойдёт «Спартаку»
18:35 · Россия. Премьер-лига
«Панатинаикос» арендовал защитника «Локомотива» официально
18:29 · Россия. Премьер-лига
Лунёв отказался переходить в «Балтику» слухи
18:24 · Россия. Премьер-лига
Бушманов выделил фаворита матча «Зенит» - ЦСКА
18:17 · Россия. Премьер-лига
Николаев поделился прогнозом на Суперкубок России - 2023
18:15 · Россия. Премьер-лига
Габулов: «Жду победы ЦСКА над «Зенитом»
17:45 · Россия. Премьер-лига
Женская сборная России разгромила Иран
17:39 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв — о Суперкубке России: «Буду надеяться на серию пенальти»
17:23 · Россия. Премьер-лига
Малафеев уверен в победе «Зенита» над ЦСКА в матче за Суперкубок России
17:19 · Россия. Премьер-лига
​Федотов рассказал о кадровых проблемах ЦСКА перед Суперкубком 2
17:16 · Россия. Премьер-лига
Ари считает уход Рамиреса серьёзной потерей для «Краснодара»
17:01 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин: «Зенит» точно нельзя назвать безоговорочным фаворитом в матче с ЦСКА»
16:57 · Россия. Премьер-лига
​Акинфеев – о матче с «Зенитом»: «Понимаем, кто нам противостоит»
16:47 · Россия. Премьер-лига
​Акинфеев отреагировал на уход Медины из ЦСКА в «Спартак» 2
Все новости
Рекомендуем