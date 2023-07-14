Голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв отказался возвращаться в Российскую премьер-лигу.

По информации «РБ Спорт», руководство калининградской «Балтики» выходило на окружение 31-летнего вратаря. Сообщается, что новичок РПЛ был заинтересован в услугах голкипера сборной России, однако до переговоров дело не дошло. Сам Лунёв отказался от перехода в «Балтику».

Напомним, что в прошедшем сезоне Андрей провёл один матч в футболке «Байера». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллионов евро. Ранее Лунёв выступал за «Зенит», «Уфу» и «Торпедо».