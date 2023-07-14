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Женская сборная России разгромила Иран

14 Июля 2023 • 17:45 Комментировать

В пятницу женская сборная России проводила товарищеский матч против Ирана. Российские футболистки были заметно сильнее и отпраздновали крупную победу со счётом 4:0. Авторами результативных ударов стали Алсу Абдуллина, Анна Беломытцева (с пенальти), Валерия Бизенкова и Наталья Машина.

Россия (женщины) – Иран (женщины) – 4:0

Голы: Абдуллина, 28 – 1:0, Беломытцева, 38 – 2:0 (пен), Бизенкова, 42, - 3:0, Машина, 83 – 4:0.

Напомним, что весной товарищескую игру против Ирана проводила мужская сборная России. Тогда результат был не таким радостным – команда Валерия Карпина сыграла вничью со счётом 1:1. В следующий раз мужская национальная команда России соберётся в сентябре.

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Евро-Футбол.Ру,
Женская Сборная России Женская сборная Ирана
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