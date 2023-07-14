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Ари считает уход Рамиреса серьёзной потерей для «Краснодара»

14 Июля 2023 • 17:16 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
21.07 19:00

Бывший нападающий «Краснодара» Ари поделился мнением об уходе из кубанского клуба защитника Кристиана Рамиреса. 28-летний эквадорец вернулся в «Ференцварош», из которого в 2017 году переходил в «Краснодар».

«Уход Рамиреса – потеря для «Краснодара», это сильный футболист. Он был лидером клуба. Его будет не хватать «Краснодару», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

В составе «быков» Рамирес сыграл в 187 матчах во всех турнирах, забил 3 мяча и записал на свой счет 15 результативных передач.

Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, «Ференцварош» заплатил «Краснодару» за Рамиреса 1,2 млн евро.

Напомним, что главным тренером венгерского клуба является российский специалист Станислав Черчесов.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Ференцварош Ариария
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