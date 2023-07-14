​Акинфеев отреагировал на уход Медины из ЦСКА в «Спартак»

В летнее трансферное окно полузащитник Хесус Медина сменил ЦСКА на «Спартак». Комментарий на этот счёт дал капитан московских «армейцев» Игорь Акинфеев.

«Человек вправе идти своей дорогой», - сказал Акинфеев журналистам. Голкипер дал понять, что никаких обид на Медину в команде нет.

За ЦСКА Хесус Медина выступал на протяжении полутора лет. За это время парагвайский полузащитник забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в 45 официальных матчах.

Матчи первого тура чемпионата России пройдут с 21 по 23 июля. ЦСКА будет играть против «Урала», а «Спартак» - против «Оренбурга».