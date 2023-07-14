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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Акинфеев отреагировал на уход Медины из ЦСКА в «Спартак»

14 Июля 2023 • 16:47 Комментировать (1)

В летнее трансферное окно полузащитник Хесус Медина сменил ЦСКА на «Спартак». Комментарий на этот счёт дал капитан московских «армейцев» Игорь Акинфеев.

«Человек вправе идти своей дорогой», - сказал Акинфеев журналистам. Голкипер дал понять, что никаких обид на Медину в команде нет.

За ЦСКА Хесус Медина выступал на протяжении полутора лет. За это время парагвайский полузащитник забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в 45 официальных матчах.

Матчи первого тура чемпионата России пройдут с 21 по 23 июля. ЦСКА будет играть против «Урала», а «Спартак» - против «Оренбурга».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Хесус Медина
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Комментарии (1)
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Южный201
14 Июля 2023 в 17:08
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