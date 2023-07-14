​Агент исключил переход Тюкавина в слабый клуб из топ-5 лиг

Агент Алексей Сафонов, ведущий дела форварда «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о будущем игрока. Сафонов ответил на вопрос, может ли Тюкавин перейти в клуб из нижней части таблицы одного из топ-5 чемпионатов по примеру Далера Кузяева. Последний, напомним, на днях пополнил состав французского «Гавра».

«Я думаю, что нет. Потому что немножко другая ситуация. Косте только 21 год. Есть ещё, что тут показать и доказать. И если ехать, то в какие-то топ-чемпионаты. По крайней мере, не бороться за выживание», - сказал Сафонов, чьи слова приводит «Спорт День за Днём».

В настоящий момент «Динамо» готовится к старту следующего чемпионата России. В первом туре команда Марцела Лички будет играть против «Краснодара» на своём поле. Игра пройдёт в пятницу, 21 июля.