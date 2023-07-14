Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент исключил переход Тюкавина в слабый клуб из топ-5 лиг

14 Июля 2023 • 16:31 Комментировать

Агент Алексей Сафонов, ведущий дела форварда «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о будущем игрока. Сафонов ответил на вопрос, может ли Тюкавин перейти в клуб из нижней части таблицы одного из топ-5 чемпионатов по примеру Далера Кузяева. Последний, напомним, на днях пополнил состав французского «Гавра».

«Я думаю, что нет. Потому что немножко другая ситуация. Косте только 21 год. Есть ещё, что тут показать и доказать. И если ехать, то в какие-то топ-чемпионаты. По крайней мере, не бороться за выживание», - сказал Сафонов, чьи слова приводит «Спорт День за Днём».

В настоящий момент «Динамо» готовится к старту следующего чемпионата России. В первом туре команда Марцела Лички будет играть против «Краснодара» на своём поле. Игра пройдёт в пятницу, 21 июля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июля
17:39 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв — о Суперкубке России: «Буду надеяться на серию пенальти»
17:23 · Россия. Премьер-лига
Малафеев уверен в победе «Зенита» над ЦСКА в матче за Суперкубок России
17:19 · Россия. Премьер-лига
​Федотов рассказал о кадровых проблемах ЦСКА перед Суперкубком
17:16 · Россия. Премьер-лига
Ари считает уход Рамиреса серьёзной потерей для «Краснодара»
17:01 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин: «Зенит» точно нельзя назвать безоговорочным фаворитом в матче с ЦСКА»
16:57 · Россия. Премьер-лига
​Акинфеев – о матче с «Зенитом»: «Понимаем, кто нам противостоит»
16:47 · Россия. Премьер-лига
​Акинфеев отреагировал на уход Медины из ЦСКА в «Спартак» 1
16:41 · Россия. Премьер-лига
​Министр спорта РФ поделился ожиданиями от Суперкубка России
16:31 · Россия. Премьер-лига
​Агент исключил переход Тюкавина в слабый клуб из топ-5 лиг
16:24 · Россия. Премьер-лига
​Агент Тюкавина – о новом контракте: «Никуда не торопимся»
16:12 · Россия. Премьер-лига
Радимов: ЦСКА выглядел вялым, у «Зенита» больше шансов взять Суперкубок
16:11 · Россия. Премьер-лига
​Журналист Алейшо – о трансфере Марио Фернандеса в «Зенит»: «Не хватает только одного документа»
15:18 · Россия. Премьер-лига
​Агент Марио Фернандеса отреагировал на новость о том, что игрок «слишком толстый»
15:11 · Россия. Премьер-лига
​Радченко высказался о возможном уходе Малкома из «Зенита»
14:50 · Россия. Премьер-лига
Медведев опроверг возможный уход Клаудиньо
Все новости
Рекомендуем