​Агент Тюкавина – о новом контракте: «Никуда не торопимся»

Агент Алексей Сафонов, который работает с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным, ответил на вопрос о продлении контракта.

Действующий трудовой договор связывает 21-летнего Тюкавина с «Динамо» до конца следующего сезона.

«Пока идут сборы, никто никому не звонит. Пока все мысли о начале чемпионата. Нас пока всё устраивает. Мы никуда не торопимся», - сказал Сафонов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт День за Днём».

За «Динамо» Тюкавин провёл 91 матч. В них нападающий записал на свой счёт 23 гола.

Отметим, что первый матч в новом чемпионате России «Динамо» проведёт 21 июля – против «Краснодара».