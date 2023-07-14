​Журналист Алейшо – о трансфере Марио Фернандеса в «Зенит»: «Не хватает только одного документа»

Журналист Фабио Алейшо дал комментарий по поводу ситуации с трансфером защитника Марио Фернандеса. Ранее в прессе появилась информация о том, что переход 32-летнего игрока в «Зенит» затягивается из-за лишнего веса.

«Марио Фернандес без проблем сдал медицинские осмотры. Не хватает только одного документа для подписи контракта и объявления. Я не знаю, кто выдумал историю о том, что у него лишний вес. Зачем? Это вообще ложь», - написал журналист в своём телеграм-канале.

Напомним, что новости о скором трансфере Марио Фернандеса в «Зенит» вызвали шумиху, ведь ранее защитник на протяжении десяти лет выступал за ЦСКА.

В субботу, 15 июля, «Зенит» и ЦСКА сойдутся лицом к лицу в матче за Суперкубок России. Битву за трофей будет принимать стадион «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 17:00 по московскому времени.