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​Журналист Алейшо – о трансфере Марио Фернандеса в «Зенит»: «Не хватает только одного документа»

14 Июля 2023 • 16:11 Комментировать

Журналист Фабио Алейшо дал комментарий по поводу ситуации с трансфером защитника Марио Фернандеса. Ранее в прессе появилась информация о том, что переход 32-летнего игрока в «Зенит» затягивается из-за лишнего веса.

«Марио Фернандес без проблем сдал медицинские осмотры. Не хватает только одного документа для подписи контракта и объявления. Я не знаю, кто выдумал историю о том, что у него лишний вес. Зачем? Это вообще ложь», - написал журналист в своём телеграм-канале.

Напомним, что новости о скором трансфере Марио Фернандеса в «Зенит» вызвали шумиху, ведь ранее защитник на протяжении десяти лет выступал за ЦСКА.

В субботу, 15 июля, «Зенит» и ЦСКА сойдутся лицом к лицу в матче за Суперкубок России. Битву за трофей будет принимать стадион «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Марио Фернандес трансферы футбола - лето 2023 Фабио Алейшо
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