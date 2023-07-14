Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил трансферную политику московского «Спартака».

- Меня настораживает, что при спортивном директоре Эшуорте «Спартак» проводит не особо точечную комплектацию, не рассчитанную на российский рынок и чётко на развитие клуба. Мы понимаем, что легионеры, приходящие в российские клубы сейчас, не смогут по новым правилам разрывать контракты в любой момент, – то, что пытается делать Норманн. Но это не будущее «Спартака», на мой взгляд. Мне кажется, ему нужны совсем другие люди по ментальности. Бонгонда, Амарти, Санчес – это не Промес, не Ковалевски, не Видич, оставившие в «Спартаке» хороший след. Но если кто-то из новых игроков «Спартака» проявит себя с лучшей стороны, я сниму перед ним шляпу.