В главных слухах недели вы узнаете, как «ПСЖ» будет шантажировать Килиана Мбаппе, кто возглавит «Реал» после ухода Карло Анчелотти, и почему «Спартак» отказался от трансфера Раджи Наингголана. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«ПСЖ» шантажирует Мбаппе

Будущее Килиана Мбаппе остаётся обсуждаемой темой в футбольном мире. Недавно футболист объявил о нежелании продлевать контракт с «ПСЖ», но намерении провести сезон 2023/2024 в клубе. В ответ гранд Лиги 1 выдвинул ультиматум – либо Мбаппе продлевает трудовой договор в ближайшее время, либо его продают. Парижане не хотят терять столь звёздного футболиста через год бесплатно. По слухам, Мбаппе сохраняет спокойствие и не планирует идти на уступки клубу, ссылаясь на действующий контракт. При этом «ПСЖ» настроен перейти к шантажу – Килиану могут угрожать отстранением от команды в случае непродления соглашения. Форварда якобы могут не взять с собой в турне в Японию, не пустив в самолёт.

Неймар может переехать в АПЛ

Звёздное трио нападающих «ПСЖ» уже распалось - Лионель Месси ушёл в «Интер Майами». Есть вероятность, что уже этим летом из Парижа уедет и Килиан Мбаппе, которого слухи продолжают активно связывать с «Реалом». Поговаривают, что покинуть «ПСЖ» может и третий звёздный форвард – Неймар. По данным прессы, бразильский футболист по-прежнему находится на радаре «Челси». Лондонский клуб якобы сейчас изучает вопрос целесообразности такого трансфера, особенно с финансовой точки зрения.

«Реал» выбрал нового тренера

Следующим летом «Реал» возглавит новый тренер, ведь Карло Анчелотти по истечению срока контракта перейдёт на работу со сборной Бразилии. Если верить слухам, в шорт-листе мадридского клуба находится ряд специалистов, в том числе Зинедин Зидан, который уже провёл у руля «сливочных» два периода. Тем не менее, приоритетным кандидатом для «Реала» является Хаби Алонсо. В Мадриде считают, что Алонсо уже поднабрался опыта и является идеальным кандидатом на следующее лето.

Кейн выбрал новый клуб

Трансферная сага с Гарри Кейном набирает обороты. Форвард явно хочет сделать следующий шаг в своей карьере в сторону трофеев, но «Тоттенхэм» надеется удержать свою главную звезду. Впрочем, по слухам, Кейн уже отклонил предложение «шпор» о продлении трудового соглашения. Также Гарри якобы отказался от варианта с переходом в «ПСЖ». Поговаривают, что Кейн уже выбрал себе новый клуб – он хочет перейти в «Баварию». Мюнхенцы готовы подождать англичанина год и подписать в 2024 году бесплатно, если «Тоттенхэм» всё-таки откажется от трансфера этим летом.

Причина отказа «Спартака» от Наингголана

«Спартак» активно работает на летнем трансферном рынке, желая усилить состав команды в кратчайшие сроки. По данным прессы, московскому клубу предлагали подписать полузащитника Раджу Наингголана, известного по выступлениям за итальянские «Рому» и «Интер». Тем не менее, «красно-белые» от бельгийца отказались. Причина – возраст. Наингголану уже 35, а «Спартак» настроен на игроков в возрастной категории до 30.

Слухи собирал Александр Тихий.