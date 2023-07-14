Жорже Машаду, агент защитника Марио Фернандеса, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на слухи о лишнем весе своего клиента. Напомним, бывший игрок московского ЦСКА находится в шаге от перехода в петербургский «Зенит».

«Как я уже говорил, информация про лишний вес Марио – откровенная глупость. Люди иногда что-то выдумывают. Почему ещё не объявлено о переходе? Ведётся бюрократическая работа, ничего особенного». – сказал агент.

Напомним, ранее появилась информация о том, что «Зенит» отложил презентацию Фернандеса из-за проблем игрока с лишним весом.