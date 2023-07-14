Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал практику предоставления российского гражданства футболистам из Бразилии.

- Как только «Зенит» приобретает очередного бразильца, так сразу стремится сделать ему российское гражданство. Ну это же позорище с нашей стороны! Зачем мы всем подряд предлагаем гражданство? Мы что, такая дешёвая страны, мы аборигены Австралии или обитаем на Северном полюсе? Мы так поднимаем рождаемость в стране? По-моему, «Зенит» немножко сошёл с ума в этом плане.

Я понимаю, что Семак не может работать с молодыми футболистами. Посмотрите, какая у него паника, посмотрите на его глаза на бровке, когда выбывает из строя какой-нибудь бразилец. Да, в «Зените» есть российские футболисты, которым всё равно, которые в любом случае получают свои зарплаты, медали и выходить на поле желанием не горят. Но есть там и достаточно сильные наши футболисты, которые хотят себя проявлять.

В советское время ЦСКА был базовой командой для хоккейной сборной, а киевское «Динамо» и «Спартак» – для футбольной. В сборную брали-то отовсюду, но в этих командах действительно были самые сильные игроки. У «Зенита» сейчас прекрасная академия, есть в Петербурге ещё школа «Смена». Там много достойных ребят в детско-юношеском футболе. Но «Зенит» упорно и смехотворно покупает бразильцев.

Существуют же определённые основания для получения российского гражданства. Я не понимаю, каким критериям здесь соответствуют бразильские футболисты РПЛ, на каком основании клубы легко могут способствовать получению ими гражданства России. Тем более в нынешнее неспокойное время зачем так делать? У бразильцев с детства мечта играть за свою сборную, но многие туда не попадают, а в нашей сборной они зачем нужны?

У нас снимаются команды со второго дивизиона, не могут играть в переходных зонах из-за недостаточного количества финансов. На периферии совсем другие условия жизни, зарплаты и так далее – совсем не те, какие в Питере и Москве.

Посмотрите, что сотворила стихия с ливнями в Краснодарском крае, сколько бед сюда принесла природа. Но что-то я не услышал ни от одного клуба и ни от одного футболиста с большой зарплатой, чтобы он оказал какую-то помощь пострадавшим. А про европейские клубы и футболистов я часто читаю подобное. Зато у нас не забывают давать гражданство бразильцам.