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​Агент Марио Фернандеса отреагировал на новость о том, что игрок «слишком толстый»

14 Июля 2023 • 15:18 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что переход Марио Фернандеса в «Зенит» задерживается из-за проблем игрока с весом. Сообщалось, что 32-летний защитник «слишком толстый», и сейчас он сбрасывает вес.

Комментарий по поводу информации о весе футболиста дал его агент – Жорже Машаду.

«Информация про лишний вес - фейк, просто смеюсь над этим», - сказал Машаду, чьи слова на своих станицах приводит «РБ Спорт».

Напомним, что в 2012-2022 годах Марио Фернандес выступал за московский ЦСКА.

«Зенит» ближайший матч проведёт 15 июля – против ЦСКА в Суперкубке. Битва за первый трофей сезона пройдёт в Казани.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Марио Фернандес Жорже Машаду трансферы футбола - лето 2023
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