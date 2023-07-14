​Радченко высказался о возможном уходе Малкома из «Зенита»

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о возможном уходе из клуба Малкома.

«По клубу уход Малкома никак не ударит. Потому что если за него будут предложены хорошие деньги, то «Зенит» его отпустит», - сказал Радченко, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

По словам Радченко, уход Малкома ослабит «Зенит», но клуб сможет найти замену для игрока.

«Трансферная политика петербуржской команды точечная и эффективная, поэтому проблем не будет», - отметил Радченко.

Малком оказался в «Зените» в августе 2019 года после трансфера из «Барселоны». С тех пор бразилец провёл за питерскую команду 108 официальных игр. В них Малком забил 42 гола и отдал 24 результативных паса.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Малкома в 30 миллионов евро.