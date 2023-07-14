Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Щербаченко: «Малком столкнётся в Саудовской Аравии с такими же сложностями, как Роналду» эксклюзив

14 Июля 2023 • 15:09 Комментировать

Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию о возможном уходе из санкт-петербургского «Зенита» бразильских игроков Малкома, Вендела и Клаудиньо.

- Вокруг бразильцев «Зенита» много слухов по поводу их возможного ухода из клуба. Это общая тенденция, или у каждого из них отдельные ситуации?

- Я думаю, у них отдельные ситуации, но в то же время можно найти и общие черты. «Зенит» рассматривается многими бразильцами как источник заработка и определённый трамплин для перехода именно в европейские клубы. Паредес аргентинец, но посмотрите на его пример. Кто-то уходит в Европу удачно, кто-то – нет. Бразильцы пытаются для начала зарекомендовать себя здесь, потому что чемпионат России не так силён, как топовая пятёрка европейских.

При этом у каждого из бразильцев по-разному складывалась адаптация в России, у каждого из них разный ценник и разные предложения. Кроме того, на них хотят ещё заработать и клуб, и агенты. Бразильцы понимают, что сейчас у них есть определённые варианты за границей. Но если не срастётся, они продолжат играть в «Зените» на прекрасных условиях. Я думаю, когда трансферное окно в Европе закроется, то устаканится и ситуация вокруг бразильцев.

- Про Малкома пишут, что им интересуется «Аль-Хиляль».

- Саудовская Аравия – это совсем другая история. Тут каждый выбирает своё будущее сам. Понятно, что в таких предложениях завышенные деньги призваны перекрывать некоторые минусы. Малком столкнётся в Саудовской Аравии с такими же сложностями из-за местного уклада жизни, как и Роналду. У Криштиану, мы помним, возникали там проблемы из-за невесты, ещё какие-то другие моменты. Поэтому бразильцам придётся в Саудовской Аравии перестраиваться, поскольку они привыкли жить, одеваться и вести себя не так, как принято в ближневосточных странах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фёдор Щербаченко Чемпионат России РПЛ Малком Филипе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июля
16:11 · Россия. Премьер-лига
​Журналист Алейшо – о трансфере Марио Фернандеса в «Зенит»: «Не хватает только одного документа»
15:18 · Россия. Премьер-лига
​Агент Марио Фернандеса отреагировал на новость о том, что игрок «слишком толстый»
15:11 · Россия. Премьер-лига
​Радченко высказался о возможном уходе Малкома из «Зенита»
14:50 · Россия. Премьер-лига
Медведев опроверг возможный уход Клаудиньо
14:44 · Россия. Премьер-лига
​Марио Фернандес согласовывает детали контракта с «Зенитом»
14:37 · Россия. Премьер-лига
Агент Кучаева высказался о возможном продлении контракта с ЦСКА
14:31 · Россия. Премьер-лига
​Андрей Федун верит в чемпионство «Спартака»
14:30 · Россия. Премьер-лига
Агент Миладиновича высказался о получении российского гражданства игроком
14:24 · Россия. Премьер-лига
Деменко оставил прогноз на Суперкубок России - 2023
14:13 · Россия. Премьер-лига
​«Слишком толстый»: Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» откладывается по удивительной причине
13:58 · Россия. Премьер-лига
​Бамба не перейдёт в ЦСКА - известна причина
13:47 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» выиграло первый матч у «Пари НН»
13:45 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «ЦСКА теряет ключевых игроков, не приобретая никого взамен»
13:42 · Россия. Премьер-лига
​Арбитр Карасёв рассказал о разговоре с Соболевым перед удалением в дерби «Спартак» - ЦСКА
13:37 · Россия. Премьер-лига
Корнаухов: «Хочется, чтобы ЦСКА начал новый сезон с трофея»
Все новости
Рекомендуем