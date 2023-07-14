Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию о возможном уходе из санкт-петербургского «Зенита» бразильских игроков Малкома, Вендела и Клаудиньо.

- Вокруг бразильцев «Зенита» много слухов по поводу их возможного ухода из клуба. Это общая тенденция, или у каждого из них отдельные ситуации?

- Я думаю, у них отдельные ситуации, но в то же время можно найти и общие черты. «Зенит» рассматривается многими бразильцами как источник заработка и определённый трамплин для перехода именно в европейские клубы. Паредес аргентинец, но посмотрите на его пример. Кто-то уходит в Европу удачно, кто-то – нет. Бразильцы пытаются для начала зарекомендовать себя здесь, потому что чемпионат России не так силён, как топовая пятёрка европейских.

При этом у каждого из бразильцев по-разному складывалась адаптация в России, у каждого из них разный ценник и разные предложения. Кроме того, на них хотят ещё заработать и клуб, и агенты. Бразильцы понимают, что сейчас у них есть определённые варианты за границей. Но если не срастётся, они продолжат играть в «Зените» на прекрасных условиях. Я думаю, когда трансферное окно в Европе закроется, то устаканится и ситуация вокруг бразильцев.

- Про Малкома пишут, что им интересуется «Аль-Хиляль».

- Саудовская Аравия – это совсем другая история. Тут каждый выбирает своё будущее сам. Понятно, что в таких предложениях завышенные деньги призваны перекрывать некоторые минусы. Малком столкнётся в Саудовской Аравии с такими же сложностями из-за местного уклада жизни, как и Роналду. У Криштиану, мы помним, возникали там проблемы из-за невесты, ещё какие-то другие моменты. Поэтому бразильцам придётся в Саудовской Аравии перестраиваться, поскольку они привыкли жить, одеваться и вести себя не так, как принято в ближневосточных странах.