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​Бышовец: «Кузяеву следовало остаться в «Зените» эксклюзив

14 Июля 2023 • 15:05 Комментировать

Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на переход полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».

- Вы положительно смотрите на то, что Кузяев оказался не в Турции, а во Франции?

Думаю, ему следовало остаться в «Зените».

- Неожиданно.

- Он органично вписывался в основной состав и добавлял скорости. Для переезда за рубеж недостаточно только игровых качеств. Он классный и самодостаточный спортсмен, но на первый план выйдут его личностные качества. Наверное, в какой-то мере этих качеств не хватило Миранчуку.

- Что вы имеете в виду?

Я говорю не только про умение вливаться в коллектив, хотя это тоже непросто. Речь идёт о языке и об умении отстаивать свои интересы. Переезд заграницу - это сложный аспект в ментальном плане. Это я знаю по себе. Надо быть готовым к тому, что придётся отстаивать свои интересы.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Гавр Анатолий Бышовец Далер Кузяев
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