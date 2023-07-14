Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Медведев опроверг возможный уход Клаудиньо

14 Июля 2023 • 14:50 Комментировать

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном уходе Клаудиньо.

«У нас не было никаких предложений. Это всё слухи и фейки», — заявил функционер «сине-бело-голубых» в интервью «Спорт-Экспрессу». Ранее сообщалось, что бразильский «Фламенго» предлагала за хавбека петербургского клуба 15 миллионов евро, получив отказ от руководства российского чемпиона.

Напомним, что Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. За этот период он выиграл два золота Российской премьер-лиги. На его счету 24 поединка в прошедшей кампании чемпионата, в которых полузащитинк отметился пятью забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Медведев Клаудиньо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июля
15:18 · Россия. Премьер-лига
​Агент Марио Фернандеса отреагировал на новость о том, что игрок «слишком толстый»
15:11 · Россия. Премьер-лига
​Радченко высказался о возможном уходе Малкома из «Зенита»
14:50 · Россия. Премьер-лига
Медведев опроверг возможный уход Клаудиньо
14:44 · Россия. Премьер-лига
​Марио Фернандес согласовывает детали контракта с «Зенитом»
14:37 · Россия. Премьер-лига
Агент Кучаева высказался о возможном продлении контракта с ЦСКА
14:31 · Россия. Премьер-лига
​Андрей Федун верит в чемпионство «Спартака»
14:30 · Россия. Премьер-лига
Агент Миладиновича высказался о получении российского гражданства игроком
14:24 · Россия. Премьер-лига
Деменко оставил прогноз на Суперкубок России - 2023
14:13 · Россия. Премьер-лига
​«Слишком толстый»: Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» откладывается по удивительной причине
13:58 · Россия. Премьер-лига
​Бамба не перейдёт в ЦСКА - известна причина
13:47 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» выиграло первый матч у «Пари НН»
13:45 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «ЦСКА теряет ключевых игроков, не приобретая никого взамен»
13:42 · Россия. Премьер-лига
​Арбитр Карасёв рассказал о разговоре с Соболевым перед удалением в дерби «Спартак» - ЦСКА
13:37 · Россия. Премьер-лига
Корнаухов: «Хочется, чтобы ЦСКА начал новый сезон с трофея»
13:33 · Россия. Премьер-лига
В «Гавре» Кузяев будет зарабатывать в 5 раз меньше, чем в «Зените»
Все новости
Рекомендуем