Медведев опроверг возможный уход Клаудиньо

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном уходе Клаудиньо.

«У нас не было никаких предложений. Это всё слухи и фейки», — заявил функционер «сине-бело-голубых» в интервью «Спорт-Экспрессу». Ранее сообщалось, что бразильский «Фламенго» предлагала за хавбека петербургского клуба 15 миллионов евро, получив отказ от руководства российского чемпиона.

Напомним, что Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. За этот период он выиграл два золота Российской премьер-лиги. На его счету 24 поединка в прошедшей кампании чемпионата, в которых полузащитинк отметился пятью забитыми мячами и девятью результативными передачами.