​Марио Фернандес согласовывает детали контракта с «Зенитом»

Защитник Марио Фернандес ещё не подписал трудовой договор с «Зенитом». 32-летний футболист согласовывает последние детали контракта. Об этом на своих страницах рассказывает «Чемпионат».

Ранее в прессе появилась информация о том, что переход Фернандеса в «Зенит» задерживается из-за проблем игрока с весом.

Для «Зенита» сезон 2023/2024 начнётся уже 15 июля. В субботу команда Сергея Семака будет играть против ЦСКА в матче за Суперкубок. Стартовый свисток футболисты и зрители в Казани услышат в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом в каждом из пяти последних сезонов.