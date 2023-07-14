​Андрей Федун верит в чемпионство «Спартака»

Андрей Федун, который раньше входил в состав совета директоров «Спартака», верит в то, что команда может стать чемпионом России в новом сезоне.

«Первые пять туров всё покажут! Конечно, как болельщик верю, что команда сможет стать чемпионом», - сказал Федун, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в прошлом чемпионате России «Спартак» финишировал третьим, пропустив вперёд ЦСКА и «Зенит». Питерцы завоевали чемпионский титул пятый год подряд.

В первом туре нового сезона Премьер-лиги «Спартак» будет играть против «Оренбурга». Матч пройдёт в воскресенье, 23 июля.