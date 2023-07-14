Агент Миладиновича высказался о получении российского гражданства игроком

Антон Синьков, представитель защитника «Сочи» Ивана Миладиновича, высказался о получении российского гражданства футболистом.

«Российский паспорт у Ивана уже не первый год, но есть футбольное гражданство и оно только сейчас было признано российским. Это была совместная инициатива — Ивана, моя и «Сочи», — заявил агент игрока в интервью изданию «РБ Спорт».

Также Синьков рассказал, что у футболиста были предложения от «Астаны» и «Партизана», а также интерес со стороны неназванных клубов чемпионатов Греции и Кипра. Тем не менее, окружение Ивана решило, что «Сочи» является идеальным вариантом.

Напомним, что Миладинович выступает за южан с 2018 года. Сегодня РФС подтвердил, что сербский игрок больше не является иностранцем в заявке «Сочи».