​«Слишком толстый»: Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» откладывается по удивительной причине

Летний трансфер экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит» откладывается. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», причина заключается в том, что 32-летний футболист «слишком толстый».

По данным источника, физическое состояние Фернандеса оставляет желать лучшего, и в «Зените» решили, что в таком виде футболиста показывать нельзя. Сейчас Марио работает над снижением своего веса.

Ранее в «Зените» сообщили о том, что новости по трансферу Марио Фернандеса могут быть уже после Суперкубка.

Матч за Суперкубок России пройдёт 15 июля, в нём «Зенит» сыграет против ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.