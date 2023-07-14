​Бамба не перейдёт в ЦСКА - известна причина

Вингер Джонатан Бамба, который сейчас находится в статусе свободного агента, не перейдёт в ЦСКА. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», московский клуб выходил на окружение игрока ещё в апреле. Уже тогда «армейцы» отказались от Бамба из-за его финансовых запросов в виде 3 миллионов евро за сезон.

Источник отмечает, что сейчас агенты Бамба используют весенний интерес ЦСКА, чтобы выбить более выгодные условия в новой команде. Ранее агент 27-летнего футболиста допустил трансфер в московский клуб.

В 2018-2023 годах Джонатан Бамба играл за «Лилль». Теперь футболист ищет себе новую команду.