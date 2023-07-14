«Динамо» выиграло первый матч у «Пари НН»

«Динамо» и «Пари НН» на пятницу запланировали два товарищеских матча в рамках подготовки к новому сезону. Первый из этих матчей уже завершился. В нём московская команда отпраздновала победу с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Ярослав Гладышев.

Второй матч между «Динамо» и «Пари НН» стартует в 17:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.

Отметим, что матчи первого тура Премьер-лиги России пройдут с 21 по 23 июля включительно.