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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» выиграло первый матч у «Пари НН»

14 Июля 2023 • 13:47 Комментировать

«Динамо» и «Пари НН» на пятницу запланировали два товарищеских матча в рамках подготовки к новому сезону. Первый из этих матчей уже завершился. В нём московская команда отпраздновала победу с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Ярослав Гладышев.

Второй матч между «Динамо» и «Пари НН» стартует в 17:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.

Отметим, что матчи первого тура Премьер-лиги России пройдут с 21 по 23 июля включительно.

 

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Динамо Москва1:0Пари НН
(1:0) Гладышев Ярослав6'  
Купцов ИльяКутицкий АлександрЛаксальт Диего  55'Лепский ИванПаршивлюк Сергей  41'Лесовой ДаниилНорманн МатиасГладышев ЯрославГрулёв ВячеславЗазвонкин Иван_Balbuena F.
Запасные: Мазурин АндрейШколик ИгорьБессмертный СтаниславКарапузов ВладиславРасулов КурбанЗайдензаль Леон
Ботнарь ВиталийКаккоев НикитаКорнюшин ДаниилМасоэро Лукас Габриэль  77'Михайлов ИванТолстопятов Николай  80'Жигулёв Илья_Bakalyuk N.  85'_Djijanov_Okladnikov A._Shnaptsev
14 июля.

 

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