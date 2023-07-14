Корнеев: «ЦСКА теряет ключевых игроков, не приобретая никого взамен»

Российский тренер Игорь Корнеев считает, что московскому ЦСКА необходимо усилить состав в текущее трансферное окно.

«ЦСКА теряет ключевых игроков, не приобретая никого взамен. Это странно выглядит, но, уверен, работа ведется, и мы скоро увидим новичков, способных усилить команду», - приводит слова специалиста RT.

Напомним, что в начале текущей недели «армейский» клуб покинул парагвайский полузащитник Хесус Медина. Хавбек перешел в московский «Спартак».

В сезоне-2022/2023 Медина сыграл за ЦСКА 25 матчей, в которых он забил восемь голов и сделал семь результативных передач.