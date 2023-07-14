​Арбитр Карасёв рассказал о разговоре с Соболевым перед удалением в дерби «Спартак» - ЦСКА

Арбитр Сергей Карасёв вспомнил о скандальном эпизоде во время недавнего дерби между «Спартаком» и ЦСКА. Тогда за оскорбительные жесты были удалены Александр Соболев и Виллиан Роша. При этом красная карточка Роши позже была отменена решением КДК РФС после оценки ЭСК.

По словам Карасёва, он и сейчас бы показал красные карточки обоим футболистам, ведь судьи должны руководствоваться только правилами, а не додумывать контекст.

Также Карасёв ответил на вопрос, не пытался ли он успокоить Соболева на поле. Арбитр сказал, минут за семь-восемь до удалений Соболев подбегал к Роше, чтобы что-то ему сказать.

«Я сразу отвёл его в сторону, мы нормально поговорили. Я попросил просто играть в футбол и пообещал, что во всём остальном разберусь. Соболев ответил: «Серёга, я всё понял. Всё нормально!» Буквально через 7-8 минут случился эпизод с удалением», - сказал Карасёв, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак» обыграл ЦСКА в мае со счётом 2:1.