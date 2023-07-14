Корнаухов: «Хочется, чтобы ЦСКА начал новый сезон с трофея»

Глава академии московского ЦСКА Олег Корнаухов высказался о предстоящем матче за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и «армейским» клубом.

«Хочется, чтобы новый сезон ЦСКА начал с трофея. Это будет серьёзная игра за кубок. ЦСКА и «Зенит» - это бренды, поэтому в любом случае будет интересно», - приводит слова Корнаухова издание «Чемпионат».

ЦСКА и «Зенит» встретятся на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани завтра, 15 июля. Начало матча запланировано в 17:00 по московскому времени.

Добавим, что это противостояние обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым.