В «Гавре» Кузяев будет зарабатывать в 5 раз меньше, чем в «Зените»

Далер Кузяев принял решение перебраться в европейский чемпионат. На днях 30-летний полузащитник был представлен как новичок французского «Гавра», который по итогам прошлого сезона повысился в классе до Лиги 1.

В прессе появилась информация о том, что в «Гавре» Кузяев будет зарабатывать примерно 350 тысяч евро в год. При этом в «Зените» полузащитник ранее получал около 1,8 миллиона евро за сезон. Таким образом, Кузяев пошёл на понижение зарплаты в пять раз.

Следующий чемпионат Франции стартует в средине августа. В первом туре Лиги 1 «Гавр» будет играть против «Монпелье» на выезде.