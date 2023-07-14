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Экс-вратарь ЦСКА Чепчугов: «Не осуждайте Медину за переход в «Спартак»

14 Июля 2023 • 13:31 Комментировать

Экс-вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов поделился мнением о трансфере хавбека Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Не осуждайте Медину, проявите милосердие и доброту к его выбору! Он приобрёл не деньги, а новую команду, чтобы радовать нас своей игрой. Отпустите со спокойной душой», - передает слова Чепчугова издание «РБ Спорт».

О переходе Медины в «Спартак» было объявлено в понедельник, 10 июля. Хесус заключил с московским клубом долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2026 года. За «народную команду» парагваец будет играть под 19-м номером.

В прошлом сезоне хавбек забил 11 голов и отдал восемь ассистов в 33 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Сергей Чепчугов Хесус Медина
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