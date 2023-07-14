​Медведев прокомментировал ситуацию с трансфером Марио Фернандеса в «Зенит»

Александр Медведев, который в «Зените» занимает должность генерального директора, дал комментарий по поводу ситуации с трансфером защитника Марио Фернандеса.

«Новости могут быть после Суперкубка. Просьба не будоражить общественность», - сказал Медведев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что ранее Марио Фернандес провёл десять лет в составе ЦСКА. Новости о вероятном переходе 32-летнего защитника в «Зенит» наверняка шокировали многих поклонников «армейцев».

Отметим, что в субботу, 15 июля, «Зенит» и ЦСКА пересекутся в Казани в матче за Суперкубок России.