Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Медведев прокомментировал ситуацию с трансфером Марио Фернандеса в «Зенит»

14 Июля 2023 • 13:26 Комментировать

Александр Медведев, который в «Зените» занимает должность генерального директора, дал комментарий по поводу ситуации с трансфером защитника Марио Фернандеса.

«Новости могут быть после Суперкубка. Просьба не будоражить общественность», - сказал Медведев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что ранее Марио Фернандес провёл десять лет в составе ЦСКА. Новости о вероятном переходе 32-летнего защитника в «Зенит» наверняка шокировали многих поклонников «армейцев».

Отметим, что в субботу, 15 июля, «Зенит» и ЦСКА пересекутся в Казани в матче за Суперкубок России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Марио Фернандес Александр Медведев трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июля
14:24 · Россия. Премьер-лига
Деменко оставил прогноз на Суперкубок России - 2023
14:13 · Россия. Премьер-лига
​«Слишком толстый»: Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» откладывается по удивительной причине
13:58 · Россия. Премьер-лига
​Бамба не перейдёт в ЦСКА - известна причина
13:47 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» выиграло первый матч у «Пари НН»
13:45 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «ЦСКА теряет ключевых игроков, не приобретая никого взамен»
13:42 · Россия. Премьер-лига
​Арбитр Карасёв рассказал о разговоре с Соболевым перед удалением в дерби «Спартак» - ЦСКА
13:37 · Россия. Премьер-лига
Корнаухов: «Хочется, чтобы ЦСКА начал новый сезон с трофея»
13:33 · Россия. Премьер-лига
В «Гавре» Кузяев будет зарабатывать в 5 раз меньше, чем в «Зените»
13:31 · Россия. Премьер-лига
Экс-вратарь ЦСКА Чепчугов: «Не осуждайте Медину за переход в «Спартак»
13:26 · Россия. Премьер-лига
​Медведев прокомментировал ситуацию с трансфером Марио Фернандеса в «Зенит»
13:24 · Россия. Премьер-лига
Мойзес прокомментировал трансфер Медины из ЦСКА в «Спартак»
13:13 · Россия. Премьер-лига
Мойзес рассказал о желании поиграть в Европе
12:28 · Россия. Премьер-лига
Защитник ЦСКА Мойзес назвал фаворита следующего сезона РПЛ
12:16 · Россия. Премьер-лига
Мойзес: «Акинфеев - лучший вратарь России»
12:00 · Россия. Премьер-лига
Наставник «Оренбурга» Ярошик получил визу для работы в России
Все новости
Рекомендуем