Мойзес прокомментировал трансфер Медины из ЦСКА в «Спартак»

Защитник московского ЦСКА Мойзес поделился мнением о переходе парагвайского полузащитника Хесуса Медины в «Спартак».

«Хесус отлично показал себя в ЦСКА, принес много пользы. Но руководство знает свое дело, мы безгранично ему доверяем. ЦСКА будет продолжать идти вперед», - приводит слова футболиста издание Sport24.

Напомним, что о трансфере Медины в стан «красно-белых» было объявлено в начале нынешней недели. Сумма сделки составила порядка семи миллионов евро. С «народной командой» полузащитник заключил долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года.