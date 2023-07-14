Мойзес рассказал о желании поиграть в Европе

Защитник ЦСКА Мойзес ответил на вопрос, хотел ли бы он поиграть в Европе.

«Прихожу к тому, что да, хотел бы всё-таки попробовать свои силы в Европе. От этого желания не уйти. Мне ещё хочется прогрессировать, получать новый опыт», - сказал Мойзес, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В то же время Мойзес отметил, что нужно жить сегодняшним днём.

Первый официальный матч в сезоне 2023/2024 ЦСКА проведёт уже 15 июля – против «Зенита» в Суперкубке. Битва за трофей пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

Напомним, что в прошлом сезоне ЦСКА занял второе место в чемпионате и завоевал национальный кубок.