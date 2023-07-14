Защитник ЦСКА Мойзес назвал фаворита следующего сезона РПЛ

Защитник столичного ЦСКА Мойзес рассказал, кого считает фаворитом следующего розыгрыша Российской премьер-лиги.

«У «Зенита» состав крайне мощный, отдаем себе в этом отчет. «Зенит», безусловно, фаворит - с учетом скамейки, в целом подбора игроков, инвестиций в них», - цитирует футболиста издание Sport24.

По итогам минувшего сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. ЦСКА финишировал на втором месте.

В грядущий уик-энд «сине-бело-голубые» и «армейцы» встретятся в матче за Суперкубок России. Поединок пройдет в Казани 15 июля и начнется в 17:00 по столичному времени.