Мойзес: «Акинфеев - лучший вратарь России»

Защитник московского ЦСКА Мойзес поделился мнением о голкипере и капитане команды Игоре Акинфееве.

«Его ни с кем не сравнить, достижения Игоря уникальны. Это легенда, без сомнения. Величайший игрок, вратарь очень высокого уровня! Сто процентов лучший в России», - приводит слова легионера издание Sport24.

Напомним, что Акинфеев всю свою карьеру провел в ЦСКА. Он защищает цвета столичного коллектива с января 2003 года. Срок трудового договора между сторонами рассчитан до середины следующего года.

В минувшем сезоне голкипер провел 29 матчей в РПЛ и пропустил 27 мячей.