Наставник «Оренбурга» Ярошик получил визу для работы в России

Чешский специалист Иржи Ярошик, который этим летом был назначен на пост главного тренера «Оренбурга», получил рабочую визу. Об этом в разговоре с журналистами рассказал спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

«Иржи вчера получил рабочую визу», - приводятся слова функционера на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Иржи был утвержден в качестве главного тренера «Оренбурга» 22 июня. У руля команды он сменил соотечественника Марцела Личку, перешедшего на работу в московское «Динамо».

По итогам прошлого сезона «Оренбург» финишировал на седьмом месте в таблице чемпионата России.