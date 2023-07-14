Известна точная зарплата Бонгонда в «Спартаке»

Опубликованы финансовые детали контракта между атакующим полузащитником Тео Бонгонда и московским «Спартаком».

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Иван Карпов, заработная плата конголезского вингера в стане «красно-белых» составит 1,8 миллиона евро. Стоит отметить, что это на 200 тысяч меньше, чем африканец получал в испанском «Кадисе».

В случае успешных выступлений за «народную команду» оклад Бонгонда может увеличиться до 1,9-2 миллионов евро.

Трансфер конголезца обошелся «Спартаку» в семь миллионов евро. Футболист подписал с «красно-белыми» трехлетнее трудовое соглашение.